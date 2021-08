Torino-Pro Vercelli, le modalità di rimborso dei biglietti acquistati dai tifosi

Il Torino divulga le modalità di rimborso dei biglietti per la gara Torino-Pro Vercelli prevista in data 7 agosto e successivamente annullata

Dopo l' annullamento dell'amichevole che il Torino avrebbe dovuto giocare sabato 7 agosto alle ore 17:30 allo stadio Filadelfia contro la Pro Vercelli , il club granata divulga le modalità di rimborso dei biglietti acquistati dai tifosi. Chi ha acquistato il tagliando presso la biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino, deve recarsi nuovamente alla biglietteria Nord, mentre chi l'ha acquistato presso i punti vendita Vivaticket, può fare la procedura di rimborso on line senza doversi presentare nel punto vendita. In entrambi i casi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro il 28 agosto 2021.

I tifosi che hanno acquistato presso la biglietteria Nord dello Stadio Olimpico, dovranno recarsi presso la stessa biglietteria per ricevere il rimborso, RESTITUENDO I BIGLIETTI cartacei entro e non oltre il 28 agosto 2021.

I tifosi che hanno acquistato presso i punti vendita Vivaticket potranno fare la procedura on line sul sito https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi senza dover presentarsi nel Punto Vendita.

La procedura sarà attivata nelle prossime ore e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 28 agosto 2021. Scaduto il termine la società Vivaticket potrà procedere al rimborso in nome e per conto dell'Organizzatore mezzo bonifico bancario all’IBAN indicato.