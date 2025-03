Lettori spaccati: una leggera maggioranza pensa che Vanoli non supererà Juric

Sosta Nazionali vuol dire anche avere un momento per analizzare a tavolino la situazione attuale, tra quanto fatto e quanto si riuscirà a fare nelle ultime gare. Negli scorsi due anni, a fine stagione Juric ha raggiunto prima il decimo posto e poi il nono, entrambi con 53 punti. Ad oggi, Vanoli e ragazzi si trovano a quota 38 punti, con 9 partite da giocare ancora. Abbiamo posto a voi la domanda se Vanoli riuscirà o meno a superare il record di punti di Juric. In 9 partite, per fare tale risultato (conseguendo quindi almeno 16 punti), il Toro dovrebbe tenere una media di 1,78 punti a partita. Questo vorrebbe dire vincerne 5 e pareggiarne almeno una, oppure vincerne 4 e pareggiarne almeno 4. Per fare 16 punti in 9 gare il Torino, in ogni caso, non può permettersi di trovare i 3 punti in meno di 4 occasioni. Una sfida non facile, e ancor meno è prevedere quale sarà il risultato finale dei granata. Anche voi lettori non avete, infatti, raggiunto una netta maggioranza, ma c'è una leggera predilezione per una risposta. Quasi il 57% dei votanti ha espresso il parere secondo cui il Toro non riuscirà a conseguire nelle restanti 9 partite almeno 16 punti. Rimane comunque alta (oltre il 43%) la percentuale di quelli che ritengono invece che Vanoli riuscirà, al suo primo anno in granata, a superare il record di Juric.