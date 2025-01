Giacomo Morandin a TN Radio: “Lo scambio Sanabria-Kouamé è concreto”

TN Radio, ep. 210: una chiacchierata sul Toro e sul calciomercato con Giacomo Morandin. Per l'intervista completa riguardate la puntata di TN Radio, link in fondo all'articolo

Nell'episodio 210 di TN Radio, andato in onda martedì 14 gennaio 2025, Giacomo Morandin di Toro Zone ha dialogato con TN Radio a proposito della situazione del Torino e in particolare del calciomercato. Di seguito alcuni estratti dell'episodio.

Benvenuto Giacomo, grazie di essere qua. Come hai vissuto questo derby, con questa sorpresa positiva dell'atteggiamento? "Sì, ero allo stadio. È stato molto bello ritrovare quell'ambiente stile anni '90, sembrava veramente di vivere una finale. Onestamente non me l'aspettavo, però come ha detto Vanoli "Finalmente abbiamo trascinato noi il pubblico per una volta e non è stato il pubblico a trascinare noi", poi chiaramente le due cose si sono fuse. Però per la qualità che ha il Toro in squadra ho visto finalmente una partita giocata con orgoglio, che poi è quello che chiede maggiormente il pubblico ai giocatori, quindi possiamo essere pienamente soddisfatti, anche del risultato".

Sul calciomercato — Ne abbiamo parlato tanto: Zapata si è rotto il 7 ottobre, siamo al 14 gennaio..."Sì, onestamente ero convinto almeno girasse qualche nome concreto da finalizzare i primi giorni di gennaio, e invece di questo non c'è nemmeno un barlume. C'è sicuramente il nome di Beto, poi sono girate foto, ma neanche noi abbiamo conferme che sia stato realmente a Torino. Però Beto è sicuramente un giocatore che è trattato dal Toro tuttora. Poi c'è stato nel giro di 72 ore il cambio di società e poi il cambio di allenatore all'Everton, poi l'infortunio di Broja, quello leggero di Calvert-Lewin, quindi Beto era veramente l'unico attaccante in rosa, e la situazione si è un pochino complicata. Comunque le società hanno già parlato. Per l'Everton tra l'altro è appena rientrato l'allarme del fair play finanziario quindi adesso può cominciare a pensare ad operazioni sia in entrata che in uscita".

Cairo dopo il derby si è lasciato scappare che c'erano dei discorsi avviati con una società che poi è stata impegnata in un'altra cessione e ha quindi congelato il discorso. "La mia interpretazione è che poteva riguardare anche il Chelsea con il discorso Casadei, visto che il Chelsea a centrocampo ha delle situazioni aperte e non credo che Casadei sia la loro priorità in questo momento. Su Casadei ad oggi la situazione è che il Toro ha fatto una terza offerta. Noi sapevamo della seconda, di 12 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita, mentre il Chelsea chiedeva 15 milioni più una recompra. Dopo sembrava che il Napoli avesse fatto all in sul giocatore, ma le richieste continuano ad essere le stesse per tutti. Sappiamo che il Torino ha inviato una terza offerta, non siamo a conoscenza della cifra, però il Chelsea continua a chiedere la recompra. Il Torino ha alzato la percentuale della rivendita, ma non sappiamo le cifre. Sappiamo anche che l'agente è stato prima a Genova e poi a Londra, perché sta parlando anche con altre società italiane. Il Toro sta aspettando la risposta del Chelsea, quindi probabilmente sapremo qualcosa di più lì".

Sull'attacco l'ultima voce venuta fuori sarebbe quella di uno scambio tra Sanabria e Kouamé con la Fiorentina. "La possibilità dello scambio è concreta. La notizia l'aveva anticipata Alfredo Pedullà, su cui poi abbiamo trovato riscontri. Addirittura ci hanno detto di uno scambio di prestiti, non so se con diritto di riscatto o prestiti secchi. Dubito secchi però perché la Fiorentina vorrebbe monetizzare se non adesso a giugno con Kouamé. Non capisco perché scambiare Kouamé con Sanabria, quando il Toro non avrebbe più un attaccante vero. Non capisco dove si voglia andare a parare.

Ci chiedono di Anjorin. "Lui sarebbe un bel nome. Chiaramente bisognerà capire se si intavoleranno trattative, ma penso sia più un nome degli ultimi giorni di mercato nel caso, anche se dubito fortemente che l'Empoli lo lascerà partire a gennaio. Anche perché il Chelsea ha il 50% sulla rivendita di Anjorin, quindi anche qui sarà da capire eventualmente la tipologia di operazione che vuole fare l'Empoli, chiaramente a titolo definitivo. Ad oggi la cifra che chiede l'Empoli è intorno agli 8/9 milioni, però dubito che lo lascino partire a gennaio così facilmente. Anjorin comunque sarebbe un giocatore che ti può permettere di coprire almeno 3 ruoli a centrocampo, ed essere sicuramente a livello tecnico probabilmente insieme a Vlasic il giocatore più forte sia del reparto ma anche tra i più forti davanti".

Sulla società — La situazione di Schuurs è gravissima. "Sì, ma penso che l'episodio lampante, oltre a quello di Schuurs che si commenta da solo, sia stato l'infortunio di Borna Sosa con il giocatore che va a fare le visite privatamente e il giorno dopo viene reintegrato in squadra, quando era stato dichiarato due mesi fuori per infortunio, e con lesione se non ricordo male".

E non è l'unico caso di situazione gestita male. Anche Vagnati è stato rinnovato praticamente in scadenza. "Il rinnovo di Vagnati era lì da un po', onestamente che fosse annunciato in questa maniera mi ha lasciato abbastanza basito. Qualcuno potrebbe ragionare che non rinnovandolo rischiavi di non avere neanche un DS per questo mercato in ottica futura, ma la mia domanda è: "Perché finora cosa c'è stato?". Io continuo a ripeterlo: sfido chiunque a mettersi nei panni di Vagnati e lavorare con quel materiale sia economico ma soprattutto umano a disposizione. Però veramente è possibile che escano sempre gli stessi 10 nomi da 4/5 anni? Poi per quello che possiamo captare noi parlando con agenti e giornalisti, c'è quasi il ripudio a trattare con il Torino perché le modalità sono veramente elementari e dilettantistiche. Ma, ad esempio, nella presentazione del Giro d'Italia sono uscite le parole del Premier Albanese Edi Rama, che ha detto "È stato difficilissimo trattare con Cairo e con RCS. Manderei Cairo con Trump per trattare il discorso della Groenlandia". Io penso che sia veramente emblematico".

