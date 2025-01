Torna TN Radio: segui la diretta questa sera alle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Insieme analizzeremo l'ultima gara dei granata, contro la Fiorentina, e la prossima uscita in campionato: lo scontro salvezza in casa contro il Cagliari. Argomento della live di questa sera sarà anche il calciomercato: insieme analizzeremo le principali trattative in entrata e in uscita del Toro. Non perderti la diretta di questa sera di TN Radio: sui canali YouTube, Facebook e X di Toro News, a partire dalle 21:15. Ti aspettiamo!