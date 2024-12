Il 2024 granata in 6 foto, maggio/giugno: l’inaugurazione del Robaldo, arriva Vanoli

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2024, continuiamo da maggio e giugno ( QUI gennaio/febbraio e marzo/aprile ).

Il 4 maggio 2024 è stato il 75esimo anniversario dalla Tragedia di Superga. In mattinata - alle ore 10.30 - ha avuto luogo l'inaugurazione del campo 3 del Centro sportivo dedicato alle giovanili granata. Dopo l'inaugurazione, si è tenuta sul campo 3 una partitella con protagonisti i bambini dell'attività di base. Dopo le celebrazioni commemorative in ricordo del Grande Torino al Cimitero Monumentale alle ore 11.30 organizzata dal Circolo Soci del Presidente D'Alessandro in collaborazione con il Torino FC, nel pomeriggio a Superga - come di consueto - Don Riccardo Robella ha celebrato la Messa nella Basilica. La Cerimonia è proseguita con la lettura dei nomi dei Caduti alla lapide. Al termine della giornata, come tutti gli anni, la Mole Antonelliana si è colorata di granata.