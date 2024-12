Il presidente Cairo e le frasi che sarebbe stato meglio non dire

A cominciare dalla cessione a sorpresa di Raoul Bellanova, a fine agosto, vicino al termine della sessione estiva di mercato, la contestazione dei tifosi granata nei confronti del presidente Urbano Cairo si è fatta sempre più pesante a livello di calore e grande a livello di volumi. Negli ultimi 2 mesi, poi, da quando si sono intensificate le voci di corridoio su una possibile cessione del club, il patron granata ha più volte speso parole per chiarire la situazione, rilasciando varie interviste (in cui ha anche cambiato la propria posizione riguardo alla possibile cessione). Se la contestazione, invece di affievolirsi, non ha fatto altro che infiammarsi ulteriormente, una parte di colpa va attribuita anche allo stile comunicativo di Cairo, che in alcune interviste si è lasciato andare a frasi non esattamente piacevoli, per usare un eufemismo, nei confronti dell'animo già caldo dei tifosi in protesta. Ecco le 3 frasi che si può ritenere siano le meno apprezzabili tra quelle pronunciate dal presidente del Torino FC.