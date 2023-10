Baroni frena Juric: Zapata è stanco, ma Sanabria resta in panchina per 90′

Antonio Sanabria sempre in panchina, Duvan Zapata sempre in campo nonostante un'evidente stanchezza: è questo uno dei grandi temi dei novanta minuti del match pareggiato 0 a 0 dal Torino in casa contro l'Hellas Verona. Come nelle precedenti due stagioni, i granata non sono riusciti a vincere la gara che anticipa il derby della Mole. Per la prima volta in carriera Marco Baroni, tecnico del Verona, ha strappato un punto a Ivan Juric. Era il quinto scontro tra i due e nei primi quattro casi Baroni aveva perso. La scelta di Juric di tenere in panchina per l'intero arco della partita il capocannoniere della scorsa stagione granata fa discutere, a maggior ragione se si considerano le parole spese dall'allenatore di Spalato in conferenza stampa. "Faccio scelte in base agli allenamenti" ha dichiarato Juric (LEGGI QUI). Un'affermazione forte che lascia presupporre allenamenti sottotono di Sanabria nei giorni successivi la trasferta di Roma contro la Lazio. In quella partita Sanabria aveva giocato dal 1' al fianco di Zapata e le indicazioni tratte da Juric erano state discrete, come sostenuto dallo stesso allenatore. La soluzione non è stata presa in considerazione per l'ultimo spezzone di gara con l'Hellas Verona e, stando a quanto dichiarato da Juric, appariva impossibile vedere Sanabria in campo perché la decisione di tenerlo in panchina per scarso rendimento in allenamento era già stata presa a tavolino. Insomma, la gestione di Sanabria continua a far discutere sotto la Mole.