Torino-Verona 0-0, Juric in conferenza: “Male Ilic e Vlasic? Sono d’accordo”

Come si può rendere il Torino più cinico?"Montipò è stato bravo, abbiamo creato alcune occasioni di grande pericolo ma in questo campo è difficile con questo terreno soprattutto per una squadra che vuole attaccare. C'erano situazioni sicuramente da vincere".

Colpa del campo non riuscire a vincere in casa? "Negli ultimi minuti il Verona non andava oltre la metà campo. C'è stato un grande dominio a livello territoriale. Il campo si vede, ha questa malattia e non colpa di nessuna ma è difficile andare avanti con la palla. Quest'anno tentiamo di andare più su questo. Manca fluidità anche per questo campo".

Perdere Sazonov ha condizionato? Spera di recuperare qualcuno per il derby?"Tameze ha fatto una partita eccellente da terzo sia in fase difensiva che di possesso. Ora vediamo Sazonov come sta, Zima lo abbiamo convocato per dargli una spinta, vediamo se riesce a ricominciare ad allenarsi con il gruppo e poi prenderemo una decisione".

Come valuti il Verona?"Mi era piaciuto maggiormente contro Milan e Atalanta, oggi ha fatto meno bene. Aveva perso ma aveva creato più di oggi, per questo penso che la nostra prestazione sia ottima. A Verona sono stati due begli anni anche a livello emotivo. Il modo di giocare andava molto bene al pubblico veronese. Ci sono giocatori offensivi che possono fare bene come Henry, Ngonge e Djuric".

Hai sentito che forse Setti passa di mano?"Maurizio ha fatto grandi cose con il suo modo di essere".

Dove sono finiti Ilic, Radonjic e Vlasic?"Sono d'accordo, Ivan soffre questo campo e ci sono attenuanti però non sono contento. Secondo me non sono prestazioni sufficienti a livello tecnico-tattico".

Come mai hai scelto di non schierare Sanabria?"Faccio scelte in base agli allenamenti".

Il Toro questa sera ti è piaciuto?"Non così tanto negativo. Non dico che non va bene. Andate a Verona-Milan o Verona-Atalanta. Loro oggi non superavano la metà campo. Le prestazioni a livello individuale dovevano essere migliori. Per vincere devi saltare l'uomo e sfruttare le occasioni. La squadra però non male è una battaglia questo campionato".

Vlasic, Ilic e Radonjic hanno problemi sono di condizione fisica?"No stanno bene, Ivan contro la Roma ha fatto bene ma oggi male. Manchiamo sulle seconde palle e sulla presenza. Vlasic è entrato con tantissima voglia e si impegna, tutti ci aspettiamo di più. Fisicamente stanno benissimo".

Sazonov come sta? "Ha preso una botta sopra la caviglia. Lo hanno pestato. Abbiamo fatto le lastre e non c'è nulla di rotto. Non c'è fratture ma è tutto gonfio".

