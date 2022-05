Berisha vuole guadagnarsi la conferma: il rigore parato è un punto a favore

L'albanese ha due partite a disposizione per dimostrare di meritare la permanenza in granata. Con il Napoli è arrivato un ottimo segnale

QUESTIONE PORTIERE - Berisha, così come il suo compagno di reparto Milinkovic-Savic, è ormai da tempo nell'occhio della critica: nessuno dei due portieri granata ha infatti mai convinto pienamente in questa stagione. Ultimamente l'albanese sta trovando più continuità tra i pali, ma Juric ha spesso affermato, anche di recente, che comunque Vanja "gli sta piacendo" . In generale però il tecnico croato non ha mai escluso la possibilità che nella prossima estate si decida di puntare su un altro numero 1.

BERISHA - A breve, Juric e la società dovranno fare delle valutazioni per capire a chi affidare la porta granata in futuro ed in tal senso si aspettano dei segnali da chi quella porta è chiamato a difenderla già adesso. Berisha in particolare, più di Vanja, ha l'occasione di dimostrare tutto il suo valore, dato che, in questa fase di stagione, Juric sembra preferirlo al compagno. Il rigore parato contro il Napoli è già una risposta ai dubbi della società, ma per guadagnarsi la conferma in granata servono altri segnali importanti, sia contro il Verona, che contro la Roma. Per l'albanese ci sono ancora due partite, decisive per il suo destino e per quello del Toro.