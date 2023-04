Bilancio Torino 2022, retroscena Gravillon: c’è obbligo di riscatto condizionato

Come ogni anno, torna su Toro News l'analisi voce per voce del bilancio del Torino FC. La società granata ha reso pubblico ieri il documento relativo al 2022 e tra le varie notizie relative al calciomercato c'è un dato significativo che riguarda Gravillon. Come già raccontato al momento dell'approdo in granata, l'accordo tra il Toro ed il Reims non è un semplice diritto di riscatto a differenza di quanto era stato comunicato dal club granata al momento dell'acquisto del giocatore. A determinate condizioni, come spiegato nel bilancio, l'acquisto del difensore diventerebbe obbligatorio: "L'accordo prevede un diritto di opzione a favore del Torino FC e, a certe condizioni definite contrattualmente, l'obbligo di riscatto per un corrispettivo di euro 3,8 milioni".