Bologna-Torino 2-1, Paro: “Fare un cambio dopo 10 secondi ti condiziona”

Le parole dei protagonisti della sfida tra Bologna e Torino

Redazione Toro News

Al termine di Bologna-Torino, il vice allenatore granata Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'esito della partita. Di seguito le sue parole.

Pomeriggio complicato, un pomeriggio partito male. L’infortunio di Pellegri quanto vi ha condizionati?

“Perdere un giocatore dopo dieci secondi ti condiziona la partita. Stiamo lavorando con Karamoh in quel ruolo ma non conosce ancora bene le situazioni. Fare un cambio dopo 10 secondi ti condiziona. Per il resto la partita è stata abbastanza equilibrata, ma nel secondo tempo abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco. Eravamo un pochino più giusti sui loro riferimenti, avevamo rubato qualche pallone e creato, ma abbiamo sbagliato qualche manovra e abbiamo commesso degli errori. Sicuramente nella ripresa loro con i cambi hanno messo un po’ di energia. Noi non dico che non abbiamo sofferto, ma potevamo tranquillamente gestire meglio alcune situazioni e loro ci hanno puniti”.

Nel secondo tempo siete stati passivi, e i cambi non hanno inciso…

“Nel secondo tempo eravamo un pochino più accorti, andavamo giusti sui riferimenti e loro facevano fatica a giocare. Poi sicuramente quando entrano Orsolini e Soriano, loro sono entrati bene, ma noi potevamo fare meglio”.

Avevate la gestione della partita, ma non la gestione della palla. Non è che in generale vi siete preoccupati troppo della fase difensiva e poco della gestione della palla?

“Abbiamo preparato tutte e due le fasi, ma oggi siamo stati meno bravi a far girare la palla. Non è che curiamo di più la fase difensiva, curiamo tutte e due, ma oggi siamo stati meno bravi e veloci. Purtroppo ci ha condizionato l’andamento della partita”.

Dopo due partite vi aspettavate un salto di qualità ma non è arrivato. Come si gestisce un limbo in cui non c’è né lotta salvezza né lotta Europa?

“Se il problema fosse la mancanza di motivazioni avremmo commesso tutti un grosso errore. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile. Non pensiamo alla situazione di limbo, ma all’andare il più in alto possibile. Sicuramente oggi abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati, ora pensiamo a mercoledì e speriamo di riprenderci subito”.

Quale è stata la causa dell’infortunio di Pellegri?

“Sul calcio d’inizio è partito in pressing e gli si è girata la caviglia. Niente da fare, non riusciva a continuare. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma sono le prime sensazioni, vediamo nelle prossime ore”.

Il vice allenatore del Toro è poi intervenuto anche ai microfoni di DAZN.

Come mai questa differenza tra primo e secondo tempo?

"Nel primo tempo è stata equilibrata poi nella ripresa abbiamo iniziato bene e loro non riuscivano a giocare più di tanto. Siamo ripartiti bene e abbiamo creato i presupposti per fare il secondo gol. Ci è mancata un po' la gestione della palla perché potevamo muoverla meglio in più di una situazione. Il Bologna poi ci ha puniti, poi quando cala la concentrazione rischiamo e oggi hanno sfruttato i nostri errori. Dovevamo fare meglio, purtroppo è andata così e abbiamo perso la partita".

L'uscita di Pellegri può avervi danneggiato?

"A livello tattico la partita era quella. Karamoh ha altre caratteristiche ed è ovvio che non conosce bene tutte le situazioni. L'uscita di Pellegri non ha inciso più di tanto. Ha inciso la nostra mancanza di convinzione e di concentrazione in determinate situazioni".

Cosa manca a questo Toro per fare il salto?

"Quando si perdono le partite si fanno degli errori anche per questione di mentalità. Lavoreremo su questo per migliorare, oggi la partita era in controllo e ce la siamo complicati da soli".

Ora ci saranno Sampdoria e Roma prima della sosta.

"Per fortuna nel calcio si può rigiocare subito, analizzeremo gli errori. Ci vogliamo riprendere subito e mercoledì ci sarà una gara difficile ma cerchiamo di tornare a fare risultati in casa".

Ha già sentito mister Juric?

"No, non ancora".

Con Thiago Motta c'è stato un bell'abbraccio.

"Abbiamo avuto insieme l'esperienza al Genoa ed è una gran persona. Sono contento sia tornato a lavorare e gli faccio l'in bocca al lupo".