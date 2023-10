Buongiorno: “Spero di tornare presto in squadra. Voglio fare almeno cinque gol”

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha parlato in una diretta sul canale Twitch di Fantacalcio per presentare il progetto FantaCharity ( QUI per maggiori dettagli ), lega benefica di Fantacalcio organizzata da Rise Together Foundation: "Si tratta di una grande iniziativa con cui possiamo fare del bene a dei bambini e questa è la cosa più importante. FantaCharity permette di divertirci, ma facciamo soprattutto qualcosa per la solidarietà. Se faccio il Fantacalcio? Io sono iscritto a qualche Lega e mi diverto a giocare come tutti. Cerco di avere sempre una media-alta anche per questo. Mi scrivono molti fantallenatori e io ogni volta che gioco cerco di fare bene anche per loro".

Il difensore classe 1999 durante la live ha parlato del suo percorso di studi e della laurea in economia: “Dopo gli allenamenti, durante la settimana, mi ritrovavo al pomeriggio a studiare. Per gli esami non era facile, perché inizialmente erano tutti in presenza quando ho iniziato, nel 2019, e non era facile conciliare con gli allenamenti per motivi di orari. Poi c’è stato purtroppo il Covid, sono arrivati gli esami online che mi hanno permesso di farli anche quando non ero a Torino, mi è capitato di dare esami in ritiro il giorno prima della partita. Riesci a concentrarti su quello che devi fare, poi la tua mente si abitua a rimanere concentrata su ciò che devi fare. Da lì al giorno dopo hai poi tempo per riposarti e pensare alla partita. Uno degli esami che mi è piaciuto di più è stato quello di economia aziendale uno di quelli che ho faticato di più è stato diritto privato. Quando andavo a fare gli esami in precedenza, cercavo di essere il più anonimo possibile, non mi piaceva presentarmi. Gli esami in presenza li ho fatti nel 2019, ero in prima squadra ma ero all’inizio, adesso sarebbe più difficile ma cerco di restare in anonimo”.