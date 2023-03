Calleri al Torino: dall’acquisto del club alla retrocessione in Serie B

E' scomparso oggi, mercoledì 8 marzo, all'età di 81 anni, Gianmarco Calleri, ex Presidente del Torino per 3 anni nel corso degli anni '90. In precedenza presidente della Lazio, Calleri diventò patron del club granata nel 1994, quando acquisì la società, che non viveva in ottime condizioni economiche, da Roberto Goveani per 26 miliardi di lire. Nel giorno della sua presentazione, queste furono le sue parole: "Non prometto nulla, ma l'unica cosa per cui mi impegno è quella di portare il Torino ad una situazione economico-finanziaria di tutto rispetto e che la società possa vivere nel tempo senza i problemi degli ultimi anni". La sua presidenza durò fino al 1997, quando cedette il Toro per 25 miliardi di lire all'imprenditore Massimo Vidulich.