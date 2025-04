Como-Torino 1-0, l’analisi del gol: perdersi l’uomo così in Serie A è inammissibile

Vanja Milinkovic-Savic of Torino FC during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Como 1907 and Torino FC on 13 April 2025 at Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Italy. Photo Nderim Kaceli

Perdersi in questo modo una marcatura in Serie A non è possibile. Il Toro perde a Como per un errore grossolano in difesa, l'ennesimo di una stagione in cui per tanto tempo i granata avevano ritrovato attenzione e limitato gli errori da matita blu. La strigliata arriva dallo stesso Vanoli, insoddisfatto di come la sua squadra abbia difesa in occasione di Douvikas.