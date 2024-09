Coppa Italia, le pagelle di Torino-Empoli 1-2: Njie la nota lieta della serata

Terminano i sedicesimi di finale di Coppa Italia ed è il momento delle pagelle. Si conclude nuovamente a questo punto della competizione l'avventura in Coppa Italia dei granata che vengono eliminati dall'Empoli: 1-2 il risultato finale. Primo tempo negativo con molte seconde linee non all'altezza, nella ripresa c'è un altro Toro ma quando meno te lo aspetti arriva la beffa.

Per quanto riguarda i singoli, il migliore del Toro è senza dubbio Alieu Njie: è il classe 2005 a dare la scossa nella ripresa. Male Walukiewicz in occasione del primo gol dell'Empoli, non convince Karamoh.