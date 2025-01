Torino, il Capodanno dei granata: come hanno festeggiato i giocatori del Toro

Video di resoconto dell'anno per Alieu Njie: per il talento svedese classe 2005 quest'anno è stato molto importante e ricco di soddisfazioni, con la prima presenza e il primo gol in Serie A con la maglia granata. Così Njie commenta la fine di quest'anno in vista di porsi nuovi obiettivi per il 2025: "Il 2024 è stato davvero un anno da sogno per me! Ho fatto tante esperienze, ed è stato fantastico. Sono molto entusiasta per il nuovo anno e per tutto ciò che riguarda il campo. Avanti con nuove partite, e nuove sfide!".