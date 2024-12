Torino, il Natale dei giocatori: relax per Ricci in piscina, Njie recupera

Giornata di festa per i giocatori del Torino, un Natale un po' in sordina tra una partita e l'altra per i giocatori granata. La Serie A non si ferma durante queste feste natalizie e necessariamente anche i giocatori di Paolo Vanoli sono costretti a restare in città o nei dintorni. Anche così si traduce una scrsa produzione di materiale social da parte dei componenti della rosa granata. In generale, rispetto ai 25 dicembre del passato meno storie e meno post sui social. Il Torino Football Club sulla propria pagina ufficiale ha postato un video aperto da Milinkovic-Savic in veste di regista. Il primo a parlare è stato capitan Duvan Zapata, l'ultimo mister Vanoli. Proprio l'ex tecnico del Venezia ha sottolineato in giacca e camicia quanto sia prezioso il supporto dei tifosi del Torino, li ha voluti ringraziare per la loro vicinanza. Passiamo in rassegna altri auguri natalizi sui canali social dei giocatori granata.