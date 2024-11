Da Verona a Mosca passando per Glasgow: il bilancio di Vanoli nei derby

I derby vissuti da calciatore e da allenatore di Paolo Vanoli, che all'Allianz Stadium farà il suo esordio nella stracittadina torinese

Luca Bonello Redattore 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 16:20)

Quello di oggi, sabato 9 novembre 2024, sarà il primo derby della Mole per Paolo Vanoli, che farà il suo esordio nella stracittadina piemontese all'Allianz Stadium, cercando di guidare il suo Toro verso una vittoria che manca dal 2015. Per il tecnico, però, non è il primo derby della carriera: infatti, ne ha già disputati diversi sia da allenatore che da calciatore. Passiamo quindi in rassegna tutte le stracittadine in cui Vanoli è stato protagonista.

I derby da calciatore di Vanoli: il bilancio è in parità — Nella sua vita da calciatore, Paolo Vanoli ha vissuto in prima persona due derby: quello di Verona e quello di Glasgow. Per quanto riguarda il primo, ne ha giocati tre, chiudendo con uno storico di due vittorie ed una sconfitta. Nella stagione 96/97, il suo Hellas ha superato per due volte il Chievo (1-2 ed 1-0), mentre nell'annata 97/98 era in campo nella sconfitta per 2-0 del girone di ritorno. In Scozia, invece, è stato protagonista solo nel derby del Celtic Park dell'8 maggio 2004, quando i suoi Rangers furono sconfitti per 1-0 dal Celtic. Da calciatore, insomma, Vanoli ha disputato 4 stracittadine, vincendone due e perdendone altrettante.

I derby da allenatore di Vanoli: nella coppa nazionale russa la soddisfazione più grande — Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ed intrapreso la carriera da allenatore, sono 5 i derby in cui Paolo Vanoli ha preso parte, tutti vissuti nella sua esperienza di sei mesi allo Spartak Mosca. Lo storico delle stracittadine in Russia è positivo, dato che la sua squadra ha vinto 3 derby, mentre ne ha persi solo 2. Le sconfitte sono tutte arrivate in campionato (0-2 contro il CSKA e 1-0 contro la Lokomotiv), mentre i successi si dividono tra la prima lega russa (0-2 contro la Dinamo Mosca) e la coppa nazionale (0-1 contro il CSKA e 2-1 contro la Dinamo Mosca). La vittoria in coppa contro la Dinamo ha però avuto un sapore ancor più speciale rispetto alle altre, dato che ha coinciso con la finale della competizione e ha quindi permesso a Vanoli di conquistare il primo trofeo da allenatore.