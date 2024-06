Dopo il Filadelfia, la salita a Superga: Vanoli alla scoperta del Torino

Non si sa ancora quando Vanoli salirà alla lapide di Superga per omaggiare gli Invincibili del Grande Torino, però l'ha messo in preventivo. Sarebbe un bel modo per concludere una sorta di aperitivo granata, prima di iniziare a fare sul serio a luglio. Del resto, per respirare il Toro bisogna certamente passare dal Filadelfia, che rappresenta la quotidianità, ma bisogna sicuramente prendere le misure anche con la storia e con la leggenda di Superga. Dopo la probabile visita al colle, Vanoli si concederà qualche giorno di ferie per ricaricare le batterie in vista della prossima elettrizzante stagione. Il giorno scelto dal club per il raduno ufficiale al Filadelfia sarà l'8 luglio: in quella settimana i granata svolgeranno dei test fisici e diversi allenamenti, prima di trasferirsi a Pinzolo dal 17 al 27 luglio.