Euro 2024, oggi la Serbia sfida la Slovenia: Ilic spera in una maglia da titolare

Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Inghilterra nella prima partita di questi Europei, oggi torna in campo la Serbia nella quale militano due giocatori del Torino come Vanja Milinkovic-Savic e Ivan Ilic. La selezione serba oggi alle ore 15 a Monaco di Baviera se la vedrà contro la Slovenia in un match che non può essere sbagliato per tenere ancora vive le speranze di qualificazione. Da capire quali sono le intenzioni del CT serbo Dragan Stojkovic che potrebbe scegliere di mandare in campo il centrocampista del Toro. Ilic infatti contro l'Inghilterra è entrato per giocare il secondo tempo e ha disputato un buon match ricevendo applausi dal suo allenatore e oggi spera di giocare dall'inizio. Vanja invece è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti e potrebbe essere stata una scelta tecnica come una mancanza della miglior forma fisica del portiere granata. La Slovenia è invece reduce da un pareggio per 1-1 contro la Danimarca nella prima gara e per questo motivo non può perdere la sfida odierna contro la Serbia per non venire scavalcata in classifica prima della terza ed ultima giornata.