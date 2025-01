Fiorentina-Torino 1-1, le statistiche: i granata resistono all’offensiva viola

Paolo Vanoli e Raffale Palladino si sono presentati ai giornalisti al termine di Fiorentina-Torino con due atteggiamenti differenti. L'allenatore ex Monza era rammaricato per non aver conquistato i tre punti:"Il Toro ha avuto praticamente solo un’occasione. Noi non siamo riusciti a raddoppiare e il dispiacere è per aver buttato via una possibile vittoria".D'altro canto, Vanoli era soddisfatto per aver conquistato un punto in inferiorità numerica dopo esser passato in svantaggio:"Oggi è stata una partita giocata veramente con spirito e carattere.Questo è un po’ quello che stavamo portando avanti. Ma siamo stati secondo me bravissimi a fare una grande partita, non perdendo mai la testa, stando sempre bene sul campo e sfruttando meglio le occasioni che che ci sono arrivate" . Le due analisi sono entrambe corrette e la conferma si ha leggendo i numeri del mach.