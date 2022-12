Funerale Mihajlovic, Cairo: “Un grande amico, è stato un onore”

Questa mattina alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Romasi sono celebrati i funerali di Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì 16 dicembre dopo una lunga battaglia con la leucemia. Alla cerimonia era presente il presidente del Torino Urbano Cairo che all'uscita dalla basilica ha ricordato il tecnico serbo che ha avuto sulla panchina granata dal 2016 al 2018: "Abbiamo lavorato insieme ed è stato un onore. E' stato anche un amico con cui si è potuto discutere e collaborare. C'è stato un momento in cui poi ci siamo separati, quando l'ho esonerato ma al momento della sua malattia gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto. Fu come se nulla mai si fosse interrotto". Infine il patron granata ha espresso un pensiero sui modi di fare del tecnico in panchina: "Era spettacolare come ogni giovane che toccasse lo rendesse un giocatore vero. Dava fiducia a tutti, sempre: i più giovani facevano bene perché sapevano che lui credeva prima di altri in loro".