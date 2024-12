Genoa-Torino 0-0, Coco: “In difesa siamo forti, non abbiamo perso la fiducia”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra rossoblù e granata valida per la 15^ giornata di Serie A

Redazione Toro News 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 18:36)

Al termine della sfida tra Genoa e Torino, valida per il 15° turno del campionato di Serie A, il difensore granata Saul Coco è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti in sala conferenze allo stadio Luigi Ferraris.

Dalla difesa può ripartire il Torino?“Sì, sono d’accordo. Oggi in difesa abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, abbiamo fatto un passo avanti e dimostrato che abbiamo spirito di squadra. Ora dobbiamo migliorare in fase di possesso. Ma oggi abbiamo fatto una grande prestazione in fase difensiva”.

Come state vivendo le montagne russe in classifica? “Non abbiamo perso la fiducia. In certi momenti tutto si fa difficile, ma ho grande fiducia in questa squadra. Abbiamo fatto un passo avanti, ora riposiamo perché abbiamo un’altra partita importante e vogliamo i tre punti”.

Avete perso un’occasione?“Non ho questa sensazione. Mi piace rimanere positivo e vedere le cose positive perché ora abbiamo bisogno di questo. Non è un’occasione persa, abbiamo fatto un passo avanti. Volevamo vincere, ma anche tenere la porta inviolata è importante. Adesso arriva un’altra finale, andremo ad Empoli per una grande prestazione e portare a casa i tre punti”.

C’è un brutto ricordo con l’Empoli, vi ha eliminati in Coppa Italia.“Giusto, ma tutte le partite sono importanti. La coppa è il passato, pensiamo ad una partita che sarà come una finale”.

Come vede Sanabria e Adams dal punto di vista della serenità?“Li vedo bene, sono sincero. Per un attaccante è importante fare gol, quindi saranno poco contenti, ma dobbiamo essere tutti pronti per fare gol e non solo gli attaccanti. Abbiamo grandissima fiducia in loro, sono grandissimi giocatori”.

Zapata vi ha detto qualcosa?“Parla sempre con noi, non solo ieri. È sempre con noi anche in spogliatoio, ci parliamo tanto. Sa che viviamo un momento difficile e cerca di spingerci e ci dice di non mollare”.