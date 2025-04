Gineitis, l’agente: “A Torino è felice. Vanoli? Ha un’influenza positiva”

Gvidas Gineitis sta vivendo un grande momento di forma, confermato dal terzo gol stagionale siglato nell'ultima uscita contro la Lazio. A fronte del bel momento del centrocampista lituano, il suo procuratore, Dmitry Vinokurov, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare della sua situazione in granata. L'agente del numero 66 granata, dopo aver parlato del momento di crescita del lituano, si è soffermato sul suo rapporto con Vanoli e sui miglioramenti che il tecnico stesso sta riuscendo a creare nelle capacità del lituano: "Vanoli ha avuto un'influenza davvero positiva su Gvidas. Lo ha spostato in un ruolo più offensivo, più simile a un numero 8 con libertà di andare avanti, e questo gli si addice molto. Oltre a ciò, l'allenatore gli parla direttamente, gli dà un feedback chiaro, e questo è stato fantastico per la sua sicurezza. Si può vedere la differenza: ha già segnato 3 gol in questa stagione, il che è il risultato sia della nuova posizione che della fiducia che Vanoli ha dimostrato di avere in lui". Vinokurov ha poi raccontato quanto sia stato fondamentale Ludergnani nel suo arrivo in granata. Prima di arrivare nel Torino, Ludergnani lavorava nell'accademia della Spal, dove ha avuto la possibilità di conoscere Gineitis come giocatore e come ragazzo: dalla squadra ferrarese ha voluto poi portarselo dietro anche nel capoluogo piemontese. In conclusione, l'agente di Gineitis ha parlato delle sue sensazioni attuali e delle sue volontà per il futuro: "Il club ha molta fiducia nel potenziale di Gvidas, e lui lo sente. È davvero felice a Torino, dentro e fuori dal campo. Si sente parte di una società che lo supporta e gli dà l'ambiente giusto per crescere".