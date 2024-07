Il Toro e Buongiorno, i 10 momenti più belli di una storia lunga 17 anni

Alessandro Buongiorno lascia il Torino per il Napoli e si conclude un bellissimo percorso lungo 17 anni, che lo ha visto partire dalla Scuola Calcio granata per arrivare ad affermarsi come uno dei migliori difensori italiani. Al netto delle considerazioni su questa operazione di mercato, quella di Alessandro resta una storia meritevole di essere raccontata, con la speranza che il ragazzo di Santa Rita possa ispirare altri giovani calciatori granata. Abbiamo scelto i dieci momenti più significativi per riassumere 17 anni di calcio e di vita: riviviamoli insieme.