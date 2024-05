Insulti dal pullman, Pellegri allontana le accuse: “Non è la mia voce nel video”

Da qualche ora, come raccontato su queste colonne, sta girando sui social un video registrato ieri dall'interno del pullman del Torino. In occasione del 4 maggio i tifosi granata e la squadra si sono recati come ogni anno a Superga per la celebrazione degli Invincibili. La ripresa, condivisa e poi eliminata da Luca Gemello, mostra i tifosi che acclamavano la squadra che partiva dal Colle. Si sentono, però, anche delle voci all'interno del pullman: "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato" è la frase che si sente pronunciare da una voce in sottofondo nel file multimediale. L'affermazione è seguita da un "sisi".