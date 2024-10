Inter-Torino 3-2, Inzaghi: “Abbiamo trovato un’ottima squadra che è rimasta in dieci e non ha mollato”

Le parole dei protagonisti della partita al Meazza di Milano

Redazione Toro News 6 ottobre 2024 (modifica il 6 ottobre 2024 | 01:03)

SKY — Nel post partita di Inter-Torino, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di SKY e ha commentato il match. Ecco le sue parole:

Ci sono cose positive, ma c'è stata troppa sofferenza."Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre partite nell'ultima settimana e ha fatto tre vittorie. Dovevamo reagire dopo il derby che sappiamo l'importanza che ha. Alla squadra non posso dire nulla perché abbiamo fatto tre partite in una settimana, ognuna con delle insidie. Abbiamo vinto tutte e tre le gare meritatamente. Dobbiamo migliorare su certi aspetti. In questo momento paghiamo a caro prezzo tutto quanto. Non bisogna mai rilassarsi. Stiamo lavorando tantissimo. Anche venerdì e sabato, dopo la Stella Rossa si è lavorato tantissimo su dei dettagli da limare. I ragazzi hanno grandissimo spirito e una partita come oggi non può finire 3-2 per quello che abbiamo fatto e per come si era messa. Abbiamo trovato un'ottima squadra che è rimasta in dieci e non ha mollato. Poi c'è stato il loro portiere che ha fatto degli ottimi interventi e un po' di indecisione nostra. Vedere una squadra che fa tre partite così in una settimana dopo aver perso una partita, che sappiamo che importanza ha... A questi ragazzi devo dire bravi e tutti sappiamo che dobbiamo lavorare come stiamo facendo e prestare più attenzione per quanto riguarda la nostra area perché ad ogni minima disattenzione cadiamo".

Stai facendo tante turnazioni. Hanno giocato sempre Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sono gli insostituibili? "No, in questo momento mi sembravano che potessero fare tre gare in una settimana. A Bastoni qualche minuto ho tolto. Calhanoglu uguale a parte stasera. E Mkhitaryan uguale. Abbiamo bisogno di tutti mi mettono in difficoltà perché si allenano bene. Tutti quanti mi lasciano grandi dubbi ogni volta che devo fare la formazione, ma non sono scelte mirate, ma derivanti dall'allenamento".

C'è una differenza tra l'attenzione che si mette in Europa e quella che c'è in Italia?"Ho cambiato interpreti e avversari. Contro City e Stella Rosa non abbiamo preso gol ma contro entrambe potevamo prenderle. Oggi e ad Udine c'erano meno avvisaglie e abbiamo preso gol. Sappiamo che ci sono dei momenti così e stiamo cercando di lavorare. Anche ieri con i ragazzi siamo stati tanto sul campo perché sappiamo che quello che facciamo in questo momento non basta. In questo momento i ragazzi di stanno mettendo grande predisposizione. Stiamo cercando di lavorare sui dettagli e stiamo pagando più del dovuto. Sia oggi che ad Udine abbiamo impattato bene e abbiamo ottenuto la vittoria".

DAZN — L'allenatore nerazzurro è intervenuto anche ai microfoni di DAZN nel post partita. Ecco le sue parole:

Ripartirei da una domanda di Udine, oggi vittoria, tre punti e tripletta di Thuram. Ancora una volta non avete chiuso una partita."Ci sta, osservazione giusta. Ci stiamo lavorando e dobbiamo fare di più. La squadra ha lavorato benissimo, comunque è la terza partita in una settimana. Sappiamo che dobbiamo fare di più nel gioco sia in fase di possesso e non possesso. Sono fiducioso perchè i ragazzi hanno ottenuto due vittorie dopo un brutto derby e non erano scontate"

La posizione di Thuram sta cambiando, oggi è diventato proprio un centravanti, un 9 di nome e di fatto. E' Cambiato? "Secondo me si integra molto bene con Lautaro. E' bravissimo nella profondità e nel venire incontro alla palla. Troviamo sqaudre con difese a 5 basse cone Torinpo e Udinese che ti obbligano ad attaccare la profondità".

La sensazione è che l'Inter sia straordinaria, ma hai la sensazione che il livello delle altre squadre sia alto? C'è qualche squadra che ti piace? "L'anno scorso non è stata una passeggiata, abbiamo fatto un percorso quasi infallibile ed è quasi impossibile da rifare. Tante squadre hanno investito tanto per arrivare dove siamo noi. Non mi piace dire una favorita ma c'è il Napoli che è in testa, Juve e Milan hanno fatto bene in Europa, l'Atalanta anche. Io sono concentrato sulla mia squadra perchè è lì che posso incidere. Adesso ci prepareremo per la ripresa del campionato che sarà molto impegnativo".

Il pallone di Thuram sta già girando, lei l'ha firmato? "Non l'ho visto il pallone, mi sono informato sulle sue condizioni perchè ha chiesto il cambio e non riusciva a proseguire in occasione dell'espulsione".