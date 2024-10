Inter-Torino 3-2, le statische: vittoria meritata per i nerazzurri

"Abbiamo trovato un Torino che domenica scorsa era prima in classifica, un'ottima formazione che è rimasta in dieci e non ha mollato. Nonostante questo abbiamo fatto tantissime occasioni: è normale che il 3-2 non rispecchia quanto fatto in campo. Dobbiamo fare di più, parlo di tutti", ha dichiarato Simone Inzaghi al termine di Inter-Torino. Il match si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. Un risultato che per l'allenatore ex Lazio è troppo risicato per le occasioni create dalla sua squadra. Le statistiche sembrano dargli ragione.