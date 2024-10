Inter-Torino 3-2, Vanoli: “Quella di Zapata sembrerebbe una distorsione al ginocchio”

Cosa ha pensato al momento dell'entrata di Maripan? "Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore soprattutto all'inizio della partita. Faccio grandissimi complimenti alla mia squadra. Soprattutto chi è entrato ha voluto dare qualcosa in più, anche in dieci. Dobbiamo migliorare la marcatura a uomo in area. È una difesa nuova e ci stiamo lavorando. Lo spirito è stato eccezionale ".

Hai dato un'identità precisa al Torino. Nelle ultime tre sono venute tre sconfitte. Come fai a dare continuamente a dare l'identità alla tua squadra dopo tre sconfitte? "Un allenatore deve essere bravo anche nelle sconfitte a far vedere ai giocatori che ci sono state tante cose positive e sulle cose positive bisogna sempre lavorarci. Sicuramente noi non ci siamo mai illusi quando eravamo prima in classifica. E non ci siamo neanche mai persi d'animo. In queste tre sconfitte, compresa quella di stasera se tu fai una prestazione in 10 contro una squadra veramente forte e rischi di pareggiarla, ci sono dei valori e la strada è quella giusta. Ripeto: tre anni di un calcio differente. Penso che oggi stiamo diventando pensanti per quello che dobbiamo fare. Questo rallenta un pochino le giocate, il percorso. Stasera in 10 hanno dimostrato l'organizzazione e l'idea continuando anche con un uomo in meno. Faccio davvero i complimenti ai ragazzi".