Juric fatica con Pecchia: il Torino non vede gli spazi e fatica sulla trequarti

Il confronto tra il lavoro dei due tecnici dopo il successo dei granata ai calci di rigore contro i lombardi

FATTORE MENTALE - Buongiorno è stato un po' lo specchio della dichiarazione di Juric ("non riusciamo a vivere le partite come si deve"). La fretta ha, infatti, portato nel suo caso a un lavoro frenetico non remunerativo. Tra l'altro, nemmeno gli inserimenti dalla panchina hanno reso per quanto era lecito attendersi, dimostrando in alcuni casi, come per Segre e Verdi, un po' di fragilità mentale. Dunque, come giustamente ha rimarcato Juric, la strada è lunghissima. Il tecnico croato sperava di trovarsi un po' più avanti di quanto il campo non abbia detto ieri sera sia a livello psicologico che soprattutto tattico. Detto dei demeriti e dei limiti attuali del Torino, un plauso va speso per la Cremonese di Fabio Pecchia autrice di una partita accorta ma non rinunciataria, nemmeno in 10 contro 11. I lombardi hanno affrontato con il piglio giusto la trasferta sotto la Mole ed escono dalla Coppa Italia, come ha dichiarato lo stesso Pecchia, "con tanto rammarico, perché non volevamo soltanto fare una bella prestazione ma ottenere anche il passaggio del turno. Sono comunque buone premesse per il campionato".