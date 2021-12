Juric sfida da imbattuto il collega D’Aversa: a fine ottobre non ci fu storia

Il confronto tra i due tecnici protagonisti domani sera della sfida di Marassi

A fine ottobre la Sampdoria contro il Torino aveva lasciato più di un punto interrogativo e anche il tecnico Roberto D'Aversa al triplice fischio dell'Olimpico-Grande Torino dichiarò categorico: "Per vincere le partite serve un atteggiamento diverso". Sono passate più di sei settimane da quel match e i blucerchiati hanno affrontato un percorso a ostacoli. D'Aversa è andato a un passo, uno soltanto dall'esonero, evitato in circostanze del tutto particolari (arresto del presidente Massimo Ferrero quando aveva già fissato l'appuntamento con Dejan Stankovic, colui il quale avrebbe dovuto sostituire proprio D'Aversa). Nel mezzo, tra il possibile esonero e la Coppa Italia, si è inserito non un fatto banale in casa Sampdoria, ovvero il Derby della Lanterna vinto con merito sul Genoa. Non si tratta di un episodio banale in alcuna stagione, ma se possibile ha ancor più peso in questo periodo storico blucerchiato, particolarmente torbido e turbolento.