Juventus-Torino 1-1, Belotti: “Dovesse essere l’ultimo derby sono fiero della squadra”

Al termine del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, Andrea Belotti (autore del gol del pareggio granata: qui la cronaca) è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "C'era il derby e c'era voglia di fare una grande prestazione e di vincere. Per fortuna il mio gol è servito a pareggiare ma è un peccato che non sia servito per vincere. Il Torino oggi ha fatto una grandissima partita e se avessimo vinto non avremmo rubato niente".

Quanto è stato importante per te questo gol?

"Il gol per me è importante ma come lo è per tutta la squadra, io sono chiamato in causa per questo e devo farmi trovare pronto. Sono passati tanti giorni, peccato perché ho avuto quei due mesi di infortunio che mi hanno tenuto fuori a lungo ma ho continuato a lavorare cercando di guardare i miei compagni e di star sempre sul campo per vedere i meccanismi di gioco che il mister ci chiede. Così ora che sono tornato con la squadra è tutto più facile. Sicuramente molti meriti vanno dati anche al mister perché se mi ha messo in campo oggi significa che crede in me e in tutti questi compagni. Lui pensa alla squadra ed è giusto così".

Questo è stato il tuo ultimo derby con la maglia del Toro?

"Non lo so. Se per caso dovesse essere l'ultimo derby sono fiero e orgoglioso di me stesso e dei miei compagni perché oggi abbiamo fatto una grande partita".

Il centravanti granata è poi intervenuto anche ai microfoni di Torino Channel.

Raccontaci l'esultanza sotto il settore ospiti.

"È stata un'emozione bellissima e sono contento di aver segnato e di aver contributo alla prestazione della squadra. C'è da essere molto contenti e soddisfatti perché oggi si è visto un gran Torino che ha dominato la partita e se in certe occasioni fossimo stati più lucidi potevamo portare a casa i 3 punti. Io sono amareggiato per i 3 punti, è la mia natura. C'è un po' di rammarico perché abbiamo giocato bene".

Giudichi positivamente il campionato fino a questo punto?

"Sì, siamo una squadra che dall'inizio fino ad oggi è sempre stata in crescita ed è migliorata sotto tanti punti di vista sia da quello caratteriale che in quello del gioco. Penso che ci siano ancora tanti margini di miglioramento però questa crescita ci deve spingere a far meglio. Finora non c'è stata una squadra che ci ha messo sotto quindi se noi giochiamo concentrati possiamo vincere contro tutti".

Contro le grandi finora sono arrivate delle belle prestazioni ma sono mancati i punti, oggi è arrivato almeno un pareggio.

"Ci sono state partite contro le grandi in cui abbiamo fatto belle prestazioni ma è mancato quel qualcosa che stiamo continuando a cercare lavorando negli allenamenti. Oggi si è vista una gran risposta della squadra e deve spingerci a fare sempre meglio".

Ci vorrà un po' per riprendersi dopo un infortunio come il tuo?

"Sì ci vorrà il suo tempo, però ho la fortuna che grazie ai preparatori ho lavorato tanto anche mentre ero fuori e ho cercato di stare vicino alla squadra. questo mi ha permesso di rientrare bene dopo 70 giorni che ero fermo e questo è merito dello staff".

Quarto gol contro la Juventus, per te sarà una grande soddisfazione.

"Sì è una grandissima soddisfazione per me aver fatto gol ma la cosa più importante è la prestazione della squadra perché venire qui nel loro stadio e giocare così deve farci capire che questo Torino ha grandissime potenzialità".

