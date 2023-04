L’Atalanta in trasferta vola: solo Napoli e Lazio hanno fatto meglio in esterna

Se valutassimo solo le partite giocate in trasferta, la squadra di Gasperini questa stagione si troverebbe al terzo posto

Sabato alle 20.45 il Torino affronterà in casa l’Atalanta. Gli ultimi cinque scontri tra queste squadre hanno visto 2 pareggi e tre vittorie della Dea. L’ultima vittoria dei granata risale al 23 Febbraio 2019, in casa, quando le reti di Izzo e Iago Falque trascinarono la squadra di Mazzarri alla vittoria per 2-0. Da allora i granata non hanno più raccolto un punto allo stadio Olimpico, subendo sempre i colpi dei ragazzi di Gasperini. Il 25 Febbraio 2020, sempre contro di loro, arrivò il catastrofico 0-7, il peggior risultato mai ottenuto in casa.

Il rendimento dell’Atalanta in trasferta — L’Atalanta in questa stagione si è dimostrata più incisiva in trasferta che in casa totalizzando 28 punti tra le mura avversarie, 4 in più rispetto ai 24 guadagnati al Gewiss Stadium. Solo il Napoli ha saputo fare meglio da questo punto di vista, conquistando 8 punti in più in trasferta rispetto che in casa. Fuori ha vinto otto partite, pareggiate quattro e perse altrettante. Ottimi risultati considerando che solo Napoli e Lazio hanno fatto meglio nel corso dell’intera stagione. La squadra di Gasperini nelle trasferte segna meno, ma allo stesso tempo usa maggior prudenza e subisce in minor quantità goal. La Dea fuori casa si dimostra quindi una squadra dotata di grande freddezza, capace di condurre la gara e punire al momento giusto le sviste avversarie.

I risultati delle ultime 5 gare dell’Atalanta — L’Atalanta quest’ultima giornata ha vinto per 3 a 1 contro la Roma di Mourinho. Una gara molto importante in ottica classifica, che ha permesso alla squadra di Gasperini di accorciare le distanze dai giallorossi, attualmente quinti. Le altre partite giocate dalla Dea, procedendo a ritroso, hanno portato ad un pareggio contro la Fiorentina per 1 a 1, una sconfitta per 2 a 0 in casa contro il Bologna e due vittorie consecutive contro Cremonese ed Empoli. I risultati ottenuti fino ad ora presentano l’Atalanta sulla carta come un’avversaria di alto livello e attualmente in ottima forma. Sia per i granata che per la Dea i 3 punti sarebbero davvero importanti per il raggiungimento delle coppe europee.