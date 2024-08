Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Marcus Holmgren Pedersen

Il binario destro del Torino perde il suo treno, la sua arma in più, perde quel Raoul Bellanova che in solo un anno ha conquistato il cuore dei tifosi del Toro a suon di esaltanti galoppate e assist. In poco tempo l'esterno azzurro è diventato protagonista assoluto nel Torino, ma ormai è acqua passata ma il passaggio di testimone con il suo sostituto non sarà semplice: il Toro non si è fatto trovare impreparato e ha subito colmato il vuoto lasciato da Bellanova con il norvegese Marcus Holmgren Pedersen, arrivato dal Feyenoord neanche 6 ore dopo aver ufficializzato l'addio dell'ex 19 granata. Il vuoto, almeno numericamente, è stato colmato, ma cosa cambia adesso con il norvegese padrone della corsia destra? Ecco le nostre tre consuete riflessioni.