Le pagelle di Torino-Inter 1-1: Berisha sorpassa Vanja, Sanabria errore che pesa

Termina Torino-Inter ed è il momento delle pagelle. Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico Grande Torino, al termine di una partita spettacolare che sarebbe potuta finire in tutti i modi. I granata sono autori di un'ottima prestazione corale e perdono ancora una volta punti nel finale; l'acuto di Sanchez in pieno recupero salva i nerazzurri che perdono comunque punti preziosi in ottica Scudetto.

Per quanto riguarda i singoli, sugli scudi tra i granata Bremer, autore del gol, e Berisha, che salva i suoi in almeno tre occasioni. Benissimo anche Mandragora. Non bene l'ingresso in campo di Sanabria, che perde un pallone fatale: il paraguaiano finisce dietro la lavagna.