Lecce-Torino 0-2, Juric in conferenza: “Oggi una fase difensiva da squadra matura”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino al termine della sfida contro il Lecce valida per il 26° turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Lecce e Torino il tecnico granata Ivan Juric, dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, ha commentato la partita anche in conferenza stampa. Di seguito le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti in sala stampa.

Se questo Torino fosse una canzone metal, quale sarebbe?“Non siamo ancora a quel livello, siamo a livelli più tristi… Ogni tanto i ragazzi mi esaltano a livello di gioco, oggi non è stata una grande prestazione. Abbiamo fatto tre punti da squadra matura, ma non abbiamo fatto una prestazione tale da poterla paragonare a una bella canzone metal. Altre volte il Toro ha giocato meglio”.

Si può dire che sia una vittoria del gruppo nel senso che sono stati protagonisti giocatori che non ti aspetti come Gravillon e Radonjic?“Già da parecchio tempo sono soddisfatto dei ragazzi, per come lavorano. Anche Gravi oggi ha dato belle risposte; non ha fatto errori ed era molto concentrato. Per me può fare ancora meglio. Anche chi è entrato negli ultimi quindici minuti ci ha dato slancio. Quanto a Radonjic, oggi ha fatto una grande partita sia offensivamente che per partecipazione”.

Sanabria ha detto: tempo fa mi sono chiuso nello spogliatoio con Juric e mi ha fatto capire dei movimenti che prima non facevo. Quali sono questi movimenti?“Sappiamo quello che ci può dare a livello di gioco e quello che non ci può dare; ad esempio non può fare quello che ha fatto Nzola con l’Inter perché non ha quella potenza fisica. Lui era abituato a fare un certo tipo di movimento perché era abituato a giocare con Ansaldi che aveva la capacità di trovarlo. Ora non abbiamo uno come Cristian e allora deve fare altre cose, come l’attacco sul primo palo. Speriamo continui così per continuare a fare altri gol”.

Oggi avete gestito dopo i due gol nel primo tempo. Il Lecce vi ha messi poco in difficoltà. Si aspettava un Lecce differente?“Avevo tanta paura avendo visto le partite che hanno fatto contro squadre come Atalanta e Roma che hanno moduli simili al nostro. Il Lecce è stato sempre pericoloso in ripartenza, ha giocatori molto interessanti. Ma oggi la mia squadra era molto concentrata. Non abbiamo subito uno-due e uno contro uno. Abbiamo fatto una fase difensiva ottima senza permettere al Lecce di esprimersi al meglio: merito dei miei ragazzi”.

Ilic era il giocatore che mancava per dare i tempi alla manovra? “Con tutta sincerità deve migliorare. Io lo conosco bene, può essere molto più dinamico nel farsi vedere. Deve stare sereno, so che a Verona ha passato un brutto momento, deve lavorare e mettere minuti nelle gambe e sono sicuro che farà bene”.

Come va la crescita di Schuurs?“Ancora bene oggi, quando è entrato Colombo nelle prime due azioni ha fatto un po’ fatica poi ha preso le misure e ha fatto di nuovo molto bene”.