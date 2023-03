Lecce-Torino 0-2, Juric: “Non sono esaltato per questa prestazione”

1 di 3

SKY

LECCE, ITALY - MARCH 12: Head coach of Torino Ivan Juric before the Serie A match between US Lecce and Torino FC at Stadio Via del Mare on March 12, 2023 in Lecce, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Al termine della sfida tra Lecce e Torino, valida per la 26^ giornata di Serie A e terminata sul risultato di 0-2 per i granata,il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una partita attenta e siamo stati bravi a fare due gol subito con Sanabria di nuovo sul primo palo. Non è stata una partita fantastica, ci siamo chiusi bene e hanno tirato poco: una vittoria importante. Come prestazione buona per un periodo ma poi dopo potevamo fare qualcosina in più, non esaltante".

Radonjic ha giocato per la squadra."Ci sono giocatori su cui lavori tecnicamente e fisicamente e altri su cui devi lavorare far capire l'attenzione e l'importanza dell'allenamento. Lui è un ragazzo di grande talento ma finora nella sua vita non si è espresso bene per questo con bassi e alti. Oggi ha fatto due cose fantastiche e poi ha fatto un bel lavoro durante tutta la partita".

Rodriguez esterno di centrocampo aiuta tutta la squadra?"Secondo me guadagniamo qualcosa ma perdiamo anche qualcosa. Perdiamo un po' di spinta, Vojvoda è entrato e ci ha dato spinta negli ultimi 15 minuti dove abbiamo fatto un gioco migliore. Per me è un grandissimo giocatore, c'è anche Buongiorno che è spirito Toro e ci dà tanto in molte situazioni. Alla fine abbiamo scelto questo e ci danno tante soddisfazioni. Perdiamo qualcos'altro ma decidiamo di partita in partita, non è una mia esigenza. I ragazzi sono riusciti a portare il risultato a casa e va bene ma anche a me piacerebbe fare di più a livello di gioco".

La classifica dice che siete al settimo posto. Quanti giocatori mancano per arrivare sempre in Europa?"Difficile da dire, adesso è anche brutto pensarci sempre. La classifica ora è fantastica, i giocatori danno tutto e giocano bene, bisogna dare il massimo quest'anno e vedere dove possiamo arrivare. Io la Fiorentina la metto più in alto, è un caso che sia là perché è forte ed è allenata bene. Noi siamo primi tra le altre squadre che fanno un campionato diverso. Dobbiamo continuare così e pensare a questo anno vedendo dove arriviamo".

Come si affronta il Napoli, il vostro prossimo avversario?"Penso che sia la miglior squadra da quando sono in Italia, non i migliori giocatori ma la miglior squadra. Hanno una comprensione del gioco fantastica e cambiano sia con la difesa schierata che aperta. Hanno due o tre fuoriclasse oltre a molti giocatori molto buoni ma normali. Il lavoro del direttore e dell'allenatore è stato fantastico, in questo momento non vedo punti deboli. Sono curioso di vederli dal vivo".

Quest'anno il Toro è una squadra più tecnica?"Non ho giocatori fisici, Ricci, Ilic e Linetty non sono giocatori fisici. Anche Schuurs è meno fisico e più tecnico di Bremer. Oggi abbiamo gestito bene ma dobbiamo trovare equilibrio, venire addosso ed essere aggressivi va bene ma dobbiamo anche migliorare con la palla perché abbiamo questo tipo di giocatori".