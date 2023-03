Lecce-Torino, il punto dall’infermeria: Vlasic punta il Napoli

Pellegri vede la convocazione per la gara contro i giallorossi. Non si dovrebbe invece vedere Vlasic, comunque sulla via del recupero dopo la distrazione al retto femorale

Alberto Giulini

Pietro Pellegri vede la convocazione per la gara contro il Lecce. Il centravanti ha ormai smaltito gli acciacchi muscolari che lo avevano tenuto ai box nelle scorse settimane ed ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Ovviamente il numero undici non ha i novanta minuti nelle gambe, ma dovrebbe partire per il Salento insieme ai compagni per poi andare in panchina. A Lecce non si dovrebbe invece vedere Vlasic, comunque sulla via del recupero dopo la distrazione al retto femorale. Il croato ha svolto giovedì un lavoro differenziato e non dovrebbe dunque recuperare in tempo per la gara contro i salentini. L’obiettivo è quindi la partita in programma domenica 19 contro il Napoli.

I lungodegenti: fuori Zima, Lazaro e Vieira — Saranno ovviamente assenti anche quei giocatori alle prese con infortuni che richiedono ancora diverse settimane per recuperare. Stando alle informazioni note al momento, a completare l'infermeria ci sono infatti i lungodegenti Vieira, Lazaro e Zima. Il centrocampista ex Sampdoria si è fermato per una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro ed i tempi di recupero sono stimabili in un mese circa: rientro atteso dunque ad inizio aprile. Tempistiche simili per Lazaro, alle prese con una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale. Bisognerà verosimilmente attendere fino a maggio per rivedere in campo Zima, fermo da fine gennaio per un problema al menisco e sottoposto ad intervento chirurgico di sutura.