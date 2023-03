Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Gravillon e Radonjic dal 1’, fuori Ricci

Come anticipato alla vigilia, nell'undici titolare del Toro la novità è Gravillon, titolare al posto di Djidji sul centrodestra. Per il resto in mezzo al campo confermata la coppia Linetty-Ilic, con Ricci che partirà dalla panchina. Sulla trequarti è costretto ad alzare bandiera bianca Karamoh per un problema fisico, al suo posto c'è dunque Radonjic al fianco di Miranchuk.