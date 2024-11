Vanoli pre Torino-Napoli: “Svolta societaria? Noi pensiamo al campo”

1 di 4

LA CONFERENZA STAMPA

Paolo Vanoli manager of Torino FC during the Italian Serie A, football match between Torino FC and AC Monza on 24 November 2024 at Stadio Olimpico ''Grande Torino, Italy, Photo Nderim Kaceli

Giornata di vigilia di Torino-Napoli, gara valida per la 14^ giornata di Serie A e come di consueto il tecnico granata Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa per presentare una partita che arriva dopo un momento molto negativo per il Toro. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino.

Come è andata la settimana e come sta la squadra?"La settimana è andata bene, abbiamo recuperato Sanabria che aveva avuto un fastidio, manca solo Ilic che deve ancora recuperare".

Come si prepara la partita contro il Napoli? "Il Napoli è in forma, la squadra è costruita da un fuoriclasse che è il suo allenatore. Una rosa vincente che ha aggiunto altri giocatori con mentalità vincente, come Lukaku. E in panchina ci sono elementi che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato, so come lavora il mister e sarà una pretendente alla lotta scudetto ma non è in vantaggio rispetto all'Inter"

Ci racconta le emozioni di incontrare Conte?"Lo ringrazio per le belle parole di ieri in conferenza. Sapete quanto sia stato importante non solo come allenatore, ma anche come persona nel mio processo di crescita. Domani incontrerò un gruppo di persone con cui ho lavorato, abbiamo vissuto grandi gioie. E un'altra persona importante che cito poco ma che è stata fondamentale è Oriali. Oltre ciò che ho visto e che ho imparato, c'è un aspetto umano: il rapporto di amicizia con la famiglia Conte, la moglie Betta mi ha dato una mano quando sono arrivato a Torino. Ma le emozioni passeranno quando l'arbitro sfiderà il calcio d'inizio, sarà una battaglia perché poi si diventa nemici".

Come si ferma il Napoli? "E' difficile trovare punti deboli, ma proveremo a fare qualcosa di importante. Loro corrono più di tutti, dovremo essere alla pari loro e noi abbiamo più corsa ad alta intensità. A livello tattico dovremo essere attenti e preparati, Conte ha fatto vedere qualcosa di diverso non solo interpretando il 4-3-3, ma all'interno della gara ha sperimentato anche un 4-2-2-2 che per caratteristiche e forza fisica del Napoli è un sistema che riesce a sfruttare. Dovremo leggere le varie situazioni ed essere veloci a capirle".