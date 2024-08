Vanoli pre Torino-Atalanta: “Cessione Bellanova a mia insaputa, non sono d’accordo”

Le parole di Vanoli nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Atalanta

Vigilia di Torino-Atalanta, gara valida per il secondo turno di Serie A 2024/2025: è arrivato il momento dell'incontro prematch di Paolo Vanoli con i giornalisti nella sala stampa dello stadio Olimpico-Grande Torino. Il via alle ore 15.

La questione più calda è la cessione di Bellanova. Se l'aspettava? Come ha vissuto la squadra questa settimana alla luce della possibile contestazione? "Assolutamente non mi aspettavo la cessione, non c'erano le avvisaglie, anche perchè dopo la partita col Milan è andato in conferenza stampa a parlare, quindi sicuramente non mi aspettavo questa cessione. Sui ragazzi, devo dire che ho un gruppo unito e maturo, anche loro come il sottoscritto sono rimasti sorpresi, ma come ho insegnato loro, bisogna voltare pagina e non prendere alibi, questo non mi piace. Ai problemi vanno trovate delle soluzioni, questa squadra penso sia pronta a dimostrare che le soluzioni possono essere trovate".

Sulla possibile contestazione? "Il tifoso ha diritto di difendere i valori e la storia del club. Spero solo che, come mi hanno detto, possano anche sostenere la squadra".

L'assenza di un giocatore importante come Bellanova quanto cambia le carte in tavola? "E' difficile cambiare il sottoscritto. Sono una persona vera e un allenatore con passione. Come ho detto, continuerò a fare il mio lavoro con grandissima passione. I ragazzi devono capire che non bisogna abbassare la testa davanti a decisioni che non sono compito nostro. Il mio compito era quello di essere contro questa decisione, ma ai ragazzi ho detto che si volta pagina e si guarda avanti. A volte si viene feriti, ma da queste situazioni bisogna uscirne più forti. Così ragiona Paolo Vanoli come persona".

Senza Bellanova cosa cambia? “La situazione mi costringe a fare dei cambiamenti. Col Milan avevamo fatto una grandissima prestazione e bisognava aspettare il mercato. Ora, questa perdita mi costringe a trovare altre soluzioni. Dovrò essere bravo a trovarle”.

Bellanova le aveva detto qualcosa? "E' successo tutto in un lampo, non sapevo di suoi mal di pancia".

Il presidente quale spiegazione ha dato per la cessione di Bellanova? "Non ho voluto spiegazioni. Non sono uno che va a cercare spiegazioni sulle dinamiche che succedono, perchè quando una società vende un giocatore a mia insaputa è anche inutile cercare spiegazioni. Tutte le spiegazioni sono giustificazioni. Non sono abituato a piangermi addosso e a cercare giustificazioni. Non sono d'accordo su questa vendita. Ma alzo la testa e vado avanti. Quello che avevo da dire al presidente l'ho detto serenamente al telefono e in faccia. Non batto i pugni ma dico le cose francamente. Quando Paolo Vanoli è venuto al Torino, era all'erta su tutto".

Non teme di ritrovarsi col cerino in mano? "No. Ma non mi piace la mediocrità. Quando lavoro so che ci sono delle difficoltà. Prima di venire a Torino, come il presidente si era informato su chi è Paolo Vanoli, anche io mi sono informato su chi era il presidente e come funzionava questa società. Mi sono rimboccato le maniche. L'unica cosa che mi dà fastidio è la mediocrità. A tutti i componenti della società ho chiesto di tirare fuori il coraggio per dimostrare quali sono le potenzialità".

Ha fiducia nel presidente? "Ho fiducia nel mio lavoro. Ormai ho 52 anni, l'anno scorso mi è successo pure qualcosa di peggio e ne sono uscito. Quello che voglio gridare ad alta voce è che i giocatori non usino quello che è successo come alibi. So di avere un gruppo forte da questo punto di vista".

Cosa ci dobbiamo aspettare dal mercato? “(ridendo) Rido perché ci sono ancora dieci giorni… Anzi sei, di mercato. Sicuramente spero di avere quello che ho sempre chiesto dal primo giorno. Non ho mai chiesto quanto c’è da spendere. Non ho mai chiesto giocatori particolari. Sono umile e so quanto sia importante questa occasione per me, ma so anche quello che voglio. Quindi confido nell’operato del direttore sportivo in questi sei giorni, come è stato per l’ultimo acquisto”.

Esclude un'altra cessione eccellente? Magari Ilic o Ricci? "(sottovoce: "porca zozza..."). Vivo di concretezza. Quando e se succederà ne parleremo".

Come ha reagito la squadra alla vicenda Bellanova? C'è stata una sorta di patto? Oppure c'è stato scoramento, o perplessità? "Questo gruppo è un gruppo forte. Normale che, come l'allenatore, è rimasto sorpreso. Ma dal giorno dopo c'era voglia e consapevolezza di dovere affrontare una squadra molto forte come l'Atalanta. In questo mondo non si può fare altro che guardare avanti".

Come sta Sosa? "Sta bene. Sicuramente non è al cento per cento ma sicuramente ci può dare una mano. Dall'inizio o dopo? Lo vediamo".

Pensa di cambiare modulo? O si va avanti col 3-5-2? “Le soluzioni si possono trovare cambiando modulo e continuando ad andare avanti sulle idee di gioco. Un modulo secondo me non cambia i principi di gioco. Questa squadra ha un gruppo forte, è stato dimostrato. Quello che abbiamo fatto a Milano nessuno se lo aspettava, nemmeno i ragazzi. Per questo i ragazzi stessi erano un po’ delusi: la prestazione che hanno fatto a San Siro era anche un messaggio verso il presidente, di credere in questa squadra. Adesso sta a noi non deludere i tifosi, rispettando i valori di questa maglia”.

Un giudizio su Pedersen? “L’ho visto al Feyenoord e anche col Sassuolo. E’ un giocatore che Vagnati ha seguito tantissimo e io mi fido anche di quelli che sono i consigli del mio direttore. Lui ha detto che ci può aiutare tanto e sicuramente, quindi mi fido”.

Il punto infortunati? "Gineitis è vicinissimo al recupero, ma domani non ci sarà. Su Vlasic, come detto, preferisco aspettare il recupero completo. Pellegri, invece, domani sarà disponibile".

Pensa che al massimo si possa lottare per la salvezza? “Come ho detto all’inizio, gli obiettivi si stabiliscono a mercato chiuso. In ogni caso, guardo partita per partita, mi piace sognare. Durante il campionato vedremo quali saranno le nostre qualità. Questa squadra a Milano è stata una squadra, non è stata Bellanova-dipendente. Le difficoltà si superano da squadra. Poi sta a me mettere i giocatori in condizione di dare di più. Vero che invece siamo Duvan-dipendenti, ma abbiamo la fortuna di averlo noi, tutte le squadre lo vorrebbero. Lazaro lo avete criticato, ma ha fatto una grandissima prestazione. Coco non lo conoscevate, ma ha fatto molto bene anche lui. Adesso dobbiamo avere continuità e credere nelle idee di gioco: mi hanno insegnato che le idee ti possono portare a fare qualcosa di importante, e io ci credo”.

Lei ha trovato casa qui? "La sto cercando".

Che clima ha percepito in città? "Personalmente sono veramente orgoglioso di questo mese. Tutta la gente che mi incontra ha percepito la mia passione e la mia fiducia nel mio lavoro. Questo per me è sufficiente. Poi tutto quello che sta intorno non è mia competenza, devo controllare ciò che posso, inutile che io sprechi energie per controllare qualcosa che non posso controllare".

Alla vigilia di Milano parlava del desiderio di posare il primo mattoncino. "Abbiamo fatto un qualche cosa, a Milano, che ci deve dare fiducia nel nostro lavoro. Ci sono giocatori come Sosa, Pedersen, Adams, che devono ancora entrare nella mia idea di gioco. Confido molto nel fatto che possano dare una mano. Domani voglio un altro mattoncino, il che non deve essere per forza il giocare a calcio bene, ma anche riuscire a uscire da una situazione difficile, sapendo che incontriamo una squadra che secondo me oggi è la più forte, e faccio i complimenti a società e Gasperini per quello che hanno fatto l'anno scorso. Io devo insegnare come si superano le difficoltà anche prendendo spunto da Gasperini, perchè ha avuto due giocatori importanti che hanno fatto capricci ma lui ha saputo continuare sulla sua strada. Posso solo che imparare".

Ricci e Linetty dove possono arrivare? "Samuele ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un grandissimo professionista che ha voglia di arrivare. Sta a me metterlo nelle condizioni di spiccare il volo. Linetty è un grande giocatore di esperienza, un giocatore intelligente che sa capire i momenti, per me questo è troppo importante. Ma tutti gli altri centrocampisti stanno facendo bene. Samuele è un giocatore che secondo me sta crescendo tantissimo".

Adams a che punto è? "Io ho chiesto alla società di avere quattro attaccanti. Avete visto quanto mi piace giocare con due punte. Ci sarà sempre opportunità per tutti di dare il proprio contributo, dall'inizio o a gara in corso. A Milano Karamoh e Adams hanno costruito l'azione del potenziale 3-0 che poi per l'ultimo passaggio non è andata bene. Cerco sempre giocatori dalle caratteristiche funzionali. Questi quattro giocatori hanno tutti caratteristiche funzionali per quanto mi riguarda".

Cosa si aspetta domani dalla sua squadra? "Che continuino a giocare la squadra. Mi piace vedere una squadra che soffre e attacca come una squadra. Poi il resto sta all'allenatore migliorarlo. Mi aspetto una prestazione diversa rispetto a Milano perchè affrontiamo una squadra che oggi sta benissimo perchè ha fatto anche la Supercoppa. Allenatori più importanti di me, come Ancelotti e Guardiola, hanno sempre definito l'Atalanta una squadra difficile da affrontare. Ma noi dobbiamo badare alle nostre caratteristiche. Spero poi che i tifosi possano sostenere la squadra, perchè i nostri ragazzi ne hanno bisogno. Non bisogna dare aspettative, bisogna solo credere in quello che si fa".

