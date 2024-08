LIVE! Vanoli presenta Venezia-Torino

Le parole del tecnico granata alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra

Gianluca Sartori Direttore 29 agosto 2024 (modifica il 29 agosto 2024 | 13:08)

Vigilia di Venezia-Torino, valida per la terza giornata di Serie A 2024/2025. Oggi Vanoli presenterà la gara in conferenza stampa. Il consueto incontro con i giornalisti è previsto per le ore 13:00 nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino

Vanoli, la conferenza pre Venezia-Torino — 13:00 - Siamo collegati dallo stadio Olimpico Grande Torino, si attende l'arrivo di Vanoli

13.06 - Vanoli è arrivato, via alla conferenza stampa.

Settimana corta per preparare questa partita. Soddisfatto del lavoro fatto?

“Una settimana corta, ma ce l’ha avuta anche il Venezia. Siamo stati bravi a recuperare velocemente le energie. Ci aspetta una partita tosta contro una squadra che conosco bene”.

Quali sono le insidie?

“Giocheremo contro una squadra che gioca per la prima volta davanti ai tifosi, vengono da un’annata importante, come lo è stata per me, e vorranno dimostrare che possono rimanere in A. Da parte nostra voglio vedere uno step di mentalità, sono queste le partite in cui va aumentata la concentrazione. Dobbiamo essere affamati al punto giusto”.

La sosta nazionali sarà utile? Quale sarà il suo focus?

“Intanto dovremo vedere i nuovi arrivati in che condizioni sono, sempre se non vanno anche loro in Nazionale. Per una squadra comunque è una fortuna avere tanti Nazionali, vuol dire che è aumentato il livello. Dall’altro lato, ti trovi con dei giocatori in meno, ma questo è il calcio”.