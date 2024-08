Metz-Torino, le probabili scelte di Vanoli: ballottaggio tra Sanabria e Adams

Oggi pomeriggio alle 17, presso lo stadio Saint-Symphorien, il Torino sfiderà il Metz in quella sarà l'ultima amichevole pre-campionato dei granata. In seguito a questo match Paolo Vanoli e i suoi ragazzi faranno rientro in Piemonte per concentrarsi poi sul primo appuntamento ufficiale della stagione: la gara di Coppa Italia di domenica 11 contro il Cosenza. Questo test contro la formazione francese diventa quindi molto utile per l'allenatore del Toro al fine di fare gli ultimissimi esperimenti prima dell'inizio delle partite ufficiali.

Pur mancando ancora alcuni nuovi innesti che dovranno arrivare dal mercato nel mese di agosto, nel corso di questa preparazione estiva Vanoli è riuscito a consolidare alcune certezze all'interno della sua squadra. Esiste una spina dorsale della quale il tecnico granata ha grande fiducia e che è composta da quei calciatori che dovranno trascinare la squadra nei momento più importanti della stagione. Anche contro il Metz, Vanoli ripartirà proprio da loro perché - davanti al portiere Milinkovic-Savic - in difesa dovrebbe agire il terzetto composto da Vojvoda , Coco e Masina che si è imposto come titolare nel corso dell'estate ma qualcosa di nuovo arriverà dal mercato. A centrocampo ai lati del regista Ricci si va verso la conferma di Linetty e Ilic come mezzali mentre sulle corsie esterne Bellanova e Lazaro sono sempre i favoriti anche a causa di mancanza di alternative di livello per le quali sono attese novità dalle trattative del DT Vagnati.

Torino, Adams scalpita e vuole convincere: ecco il ballottaggio con Sanabria per un posto al fianco di Zapata

In attacco c'è il dubbio principale per Vanoli perché nell'allenamento congiunto che il Torino ha svolto l'altro ieri con il Bourgoin Jallieu, ha trovato la via del gol Ché Adams. L'attaccante scozzese scalpita e ha tanta voglia di guadagnarsi un posto di pregio in questa sua nuova avventura italiana. Oggi potrebbe arrivare il suo esordio dal primo minuto visto che per l'allenatore granata permane il ballottaggio tra lui e Antonio Sanabria. Chi dei due avrà una maglia da titolare per far coppia con capitan Duvan Zapata in quest'ultima amichevole, sarà una decisione che probabilmente Vanoli prenderà in prossimità del fischio d'inizio. Avere tre attaccanti di livello può far bene alla squadra visto che tiene sempre tutti quanti sulla corda e non c'è modo di abbassare la guardia se non si vuole finire in panchina.