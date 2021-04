Mihajlovic contro Nicola: due lottatori sul campo e nella vita

Per il granata stasera il Bologna diventerà l’avversario più affrontato nella sua carriera. Toccherà le dieci gare contro i felsinei, staccando Verona e Sassuolo

EX - Dal punto di vista sentimentale per Mihajlovic non sarà una partita come tutte le altre. Il Torino fa parte della sua storia da allenatore, anche se le cose non andarono come il serbo e il presidente Urbano Cairo auspicavano. I rapporti tra i due oggi sono ottimi, ma durante la gestione tecnica di Mihajlovic a Torino all’imprenditore alessandrino non piacquero parecchie cose, e non soltanto tecnico-tattiche. Mihajlovic, insieme a Lorenzo De Silvestri, sarà il grande ex di giornata. Per lui 64 panchine in granata, dall’agosto 2016 al Derby della Mole del 3 gennaio 2018. A sprazzi il suo Torino fu bellissimo (indelebile ad esempio resta quel 3 a 1 rifilato alla Roma il 25 settembre 2016), ma la sua squadra alla lunga si dimostrò troppo incostante, soprattutto nella seconda stagione.