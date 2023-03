Nazionali, Aina neanche convocato, Gineitis una conferma in mezzo al campo

Alle 18 sono scese in campo le Nazionali di Nigeria e Lituania. La squadra di Aina ha vinto in trasferta contro la Guinea Bissau, mentre Gineitis è stato protagonista nel pareggio in Grecia dei suoi. Questa sera sono attesi Linetty e Berisha in Polonia nella sfida tra i locali e l'Albania, i tre serbi (Milinkovic, Ilic e Radonjic) contro il Montenegro e Ricci con l'Under 21 contro l'Ucraina pari età.