Nazionali, oggi Irlanda-Serbia: Lukic in cerca di una conferma da titolare

Serbia in Irlanda per difendere il primo posto. Lukic vuole scendere in campo anche per convincere Juric

Luca Bonello

Dopo la vittoria interna per 4-1 contro il Lussemburgo, ritorna oggi in campo la Serbia, che alle ore 20:45 affronterà l'Irlanda in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022. Partita da vincere per Lukic e compagni, che devono conservare il primo posto nel girone, attualmente condiviso con il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 punti dopo 4 gare per entrambi), alle 18 impegnato in Azerbaigian. Poche motivazioni per l'Irlanda, le cui chance di qualificazione sono praticamente nulle, dato che, i punti di ritardo dalla coppia di testa sono 9 e le partite ancora da disputare 4.

LUKIC - Si candida per una maglia da titolare Sasa Lukic, che nell'ultima gara è stato impiegato per 70 minuti come interno di centrocampo nel 3-4-3 serbo. Il solito avanzamento nel tridente d'attacco del laziale Milinkovic-Savic ha ormai liberato uno spazio in mediana, che oggi potrebbe essere occupato proprio dal granata come nell'ultima uscita. Bisogna però fare i conti con Nemanja Maksimovic e Nemanja Gudelj, i due centrocampisti con cui, come sempre, lotta per la titolarità. In questa fase della stagione però, una chance di giocare dall'inizio gioverebbe molto a Lukic, che può sfruttare la similarità tra la posizione in cui viene schierato in Nazionale e quella con il Torino per convincere Juric che può essere l'uomo giusto da inserire al fianco di Mandragora nel centrocampo granata.