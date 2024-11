Nazionali: sospesa Romania-Kosovo per i cori pro-Serbia dei padroni di casa

Volge al termine un'altra giornata di match per i granata che sono partiti con le rispettive nazionali. Dopo le ottime prestazioni di Ciammaglichella e Gineitis questo pomeriggio, andati entrambi a segno, ecco i granata che sono stati chiamati a partecipare alle rispettive gare questa sera: Masina, in Gabon-Marocco, nelle Qualificazioni alla Coppa d'Africa. Dalla Nations League arrivano poi: Walukiewicz, in Portogallo-Polonia, Sosa e Vlasic, in Scozia-Croazia e Vojvoda, in Romania-Kosovo. A seguire anche un pre-partita verso Perù-Cile, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, con calcio d'inizio fissato alle ore 2.30, in cui parteciperà Maripan.