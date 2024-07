Nicola Rauti, attaccante classe 2000, dopo una stagione in prestito non esaltante con la maglia del Sudtirol in Serie B, è rientrato a Torino. Dopo aver indossato le maglie di Palermo, Spal, e Pescara, il classe 2000 è di nuovo sul piede di partenza. Sull’attaccante è forte il pressing del Vicenza, squadra di Serie C, che vorrebbe il giocatore in prestito. L’ex Primavera è legato al Toro da un contratto valido sino al 2026.