Pedersen si presenta: “Nelle giovanili facevo l’attaccante, vi racconto Haaland”

Uno degli ultimi innesti che in ordine di tempo il Torino ha fatto nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, è stato quello di Marcus Pedersen. Il laterale destro norvegese si è presentato ai tifosi granata con un'intervista della serie "Get to know" pubblicata in video sul canale YouTube ufficiale del club. Pedersen ha raccontato molti aneddoti del suo passato e alcune curiosità sul suo carattere oltre agli allenamenti in nazionale con un campione come Haaland del Manchester City: "Sono il primo norvegese di sempre a giocare per il Torino e questo è molto speciale per me. Ora voglio rendere questo arrivo ancora più speciale, raggiungere qualcosa di importante sul campo. È un onore per me essere il primo norvegese della storia del Torino. Credo che Erling Haaland sia un grande esempio, è fortissimo. Durante gli allenamenti quando vedi il suo tiro e tutto il resto è di livello mondiale ed è molto professionale, è bello poter giocare con lui durante le partite della Nazionale. Lui influenza il gruppo e dimostra che tutto è possibile".