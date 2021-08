Pjaca, a Firenze ricordi amari. Sottil, Benassi e Rosati ritrovano il Torino

Il croato è l'unico granata che ha militato nella Viola, mentre nella Fiorentina sono 3 gli ex di giornata

EX NELLA FIORENTINA - Nella rosa della Fiorentina, tre giocatori hanno vestito la maglia granata in passato: si tratta di Riccardo Sottil, Marco Benassi e Antonio Rosati. Tra i calciatori appena elencati però solo Benassi ha vissuto da protagonista la sua avventura al Torino, dato che tra il 2014 e il 2017 ha disputato 95 partite, andando anche in rete per 12 volte, prima di essere ceduto proprio alla Viola per 10 milioni più bonus. Per quel che riguarda gli altri due ex: Sottil è cresciuto nel settore giovanile del Torino arrivando fino alla categoria Under 17, per poi decidere di accettare l'offerta della Fiorentina, mentre Rosati, in due anni al Torino, ha disputato solamente una partita, il pareggio esterno per 1-1 con il Bologna del 2 agosto 2020. Numeri che però non sorprendono, dato che fu scelto da Mazzarri come terzo portiere. Ma più che per le sue prestazioni in campo, fu soprattutto scelto per la sua capacità di unire il gruppo ed essere un ottimo uomo-spogliatoio, come poi si è rivelato effettivamente essere.